Haberler » Güncel » Havalar soğudu vatandaşlar aktarlara koştu - Haber

Havalar soğudu vatandaşlar aktarlara koştu

Diyarbakır'da havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar, vücut dirençlerini arttırmak için aktarların yolunu tuttu.

29.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:15Havalar soğudu vatandaşlar aktarlara koştu
'da havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar, vücut dirençlerini arttırmak için aktarların yolunu tuttu.
Hava sıcaklığının düşmesiyle Diyarbakırlı vatandaşlar aktarların yolunu tutmaya başladı. ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve bitkisel çözümleriyle hem Diyarbakır'da hem de Türkiye'de adını duyuran baharatçı Kör Yusuf, kış aylarının gelmesiyle vatandaşların uğrak noktası oldu.
"SOĞUK ALGINLIĞI İÇİN HACI NAİDE ÇAYI ÖNERİYORUZ"
Yaklaşık 40 yıldır ağabeyiyle beraber işlettiği baharatçı dükkanında vatandaşların şifa bulduğunu kaydeden Süleyman Onur, vatandaşların özellikle kış aylarında alternatif tıpa da yöneldiğini söyledi. Onur, "Ihlamur, tarçın, zencefil, zerdeçal ve benzeri bitkiler bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bitkileri tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Soğuk algınlığı için bir karışımımız var Hacı Naide çayı dediğimiz içerisinde 8 çeşit malzeme bulunuyor. Onları veriyoruz, bunları kullandıklarında bu saydığımız rahatsızlıklara bir direnç kazandırıyor ve kısa zamanda hastalığı atlatıyor. Bitkisel tıp alternatif olarak destekleyicidir. Doktorlar da gelip buradan alışveriş yapıyor" dedi.
"BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İÇERİSİNE İLAÇ ATMAK ZARARLIDIR"
Vatandaşların, bitkisel ürünlerle çeşitli grip ilaçlarını birlikte kullanmalarının zararlı olabileceğini kaydeden Onur, "Bitkisel ilaç ile grip ilaçlarının birlikte kullanılmamasını öneriyoruz. Ayrıca, bitkisel ürünlerin de işin ehlileri tarafından alınması gerekiyor. Aktarcıların yönlendirmeleri ile ürünler tüketilmeli" diye konuştu.
(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Sur, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:26 Aracın sunroof'undan çıkan kadın, telefonla oynadı
10:26 Osmaniye'de emekli ve göreve başlayan öğretmenler panelde bir araya geldi
10:25 Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı
10:25 "Başarılı kadro mühendisliğimiz ile ligin dikkat çeken takımlarından birisiyiz"
10:21 İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı
10:12 Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a: Ağzını kapatsa iyi olacak
10:09 Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmuş
10:08 Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
10:02 Son Dakika: Ekim'de dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi
09:30 Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
19:14 AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
15:39 Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı
29.11.2019 10:26:46