Haberler » Güncel » Havalar soğuyunca bitki çaylarına talep arttı - Haber

Havalar soğuyunca bitki çaylarına talep arttı

ADANA'da havaların iyice soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının tüketimi arttı.

27.12.2019 08:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:22 Havalar soğuyunca bitki çaylarına talep arttı

ADANA'da havaların iyice soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının tüketimi arttı.

Gribal enfeksiyonlara karşı ilaç ve alternatif tıp ürünlerinin yanı sıra bitki çayları da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki dükkanında aktarlık yapan Orhan Bora Bilir, vatandaşların özellikle doğal olduğu için rağbet ettiği bitki çaylarının, çeşitli hastalıklara iyi geldiğini söyledi. Sinüzit ve migren ağrıları için papatya, depresyonda ise melisa ve kantaron çaylarının tercih edildiğini vurgulayan Bilir, "Biberiye, funda, kiraz sapı, kekik ve mate çayları zayıflamaya yardımcı oluyor. Kansızlık rahatsızlığına da elma çayı faydalı" dedi.

Şifalı bitkileri kullanırken kulaktan dolma bilgilere göre değil, uzman tavsiyesine göre hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bilir, havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarına talebin arttığını anlattı. Ürün fiyatlarına da değinen Bilir, bitki karışımlarının kilosunun 95- 125 TL arasında değiştiğini kaydetti.



Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:06   Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta çocuk kurtarıldı - Haber
09:05   Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü - Haber
09:04   Kazakistan'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - Haber
09:04   Kırklareli'nde asayiş - Haber
09:02   GÜNDEM / 27 Aralık 2019 - Haber
00:35   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Haber
23:44   Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
23:02   Aldıkları futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdüler - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
27.12.2019 09:10:05