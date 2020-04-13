Çin’de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 115 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Ölümcül salgına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de "Yaz ayları koronavirüsün yayılmasını engelleyecek mi?" oldu. Çin'de yapılan yeni bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) görüldüğü bölgelerde hava sıcaklığı artışı ile vaka sayısındaki değişim analiz edildi. Bilim insanları, havadaki ısı ile enfeksiyon oranları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığını aktardı.

KORONAVİRÜS İLE HAVA SICAKLIĞI ARASINDA BİR İLİŞKİ YOK

Daha önce Çin'de yer alan Beihang ve Tsinghua üniversiteleri tarafından yapılan çalışmalarda sıcaklık arttıkça yeni tip koronavirüs (Covid-19) iletim hızının düştüğü sonucuna varılmıştı.

Fakat, ülkenin en büyük kenti Şangay'da bulunan Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, koronavirüsün ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki olmadığını ortaya koydu.

Sonuçları European Respiratory Journal'da yayımlanan araştırma Halk Sağlığı Uzmanı Weibing Wang ve Fudan Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.

224 ŞEHİR KORONAVİRÜS YAYILIMI İNCELENDİ

Dr. Wang ve meslektaşları, Ulusal Sağlık Komisyonu ve il sağlık komisyonlarından gelen verileri kullanarak, 17'si Hubey eyaletinde olmak üzere 224 şehirde koronavirüs yayılımını değerlendirdi.

Araştırmacılar, daha sonra bu bilgileri, ocak ve mart ayı arasındaki ortalama sıcaklık, bağıl nem ve gelen ultraviyole (UV) radyasyon ölçümleri de dahil olmak üzere günlük hava durumu verileriyle karşılaştırdılar. Ekip, Hubey eyaletinin içindeki ve dışındaki şehirlerde, güneş ışığından kaynaklanan UV maruziyeti sıcaklıkları ve toplam enfeksiyon oranı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını buldu.

"PANDEMİYİ DURDURMAK İÇİN SICAK HAVAYA GÜVENMEK ÇOK TEHLİKELİ"

Bilim insanları, "Analizimiz, ortam sıcaklığının SARS-CoV-2'nin (Covid-19) iletim yeteneği üzerinde önemli bir etkisi olmadığını gösterdi. Yeni tip koronavirüsü kontrol etmede sıcak havaya güvenmek için henüz çok erken. Pandemiyi durdurmak içim mevsimselliğe güvenmek tehlikeli bir düşünce yapısı'' ifadelerini kullandı.

"SICAK HAVA VİRÜS AKTARIMINI DURDURMASI PEK OLASI DEĞİL"

Uzmanlar, "Sıcak hava mevsimlerin değişmesine yardımcı olabilir, ancak virüs aktarımını durdurması pek olası değildir. İletimi yavaşlatmaya yardımcı olmak için seyahat yasakları ve karantina uygulamaları gibi acil politikalara veya müdahalelere ihtiyaç var" dedi.