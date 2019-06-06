Havaların ısınmasıyla yaylalarda renk cümbüşü yaşanıyor

Ağrı
'nın Taşlıçay
ilçesindeki 2 bin rakımlı yaylalarda karların erimesiyle doğada açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İlçeye bağlı Aşağı Toklu ve Yukarı Toklu köylerindeki yaylalarda havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle doğa canlandı.
Şırıl şırıl akan soğuk pınarların kenarındaki yemyeşil alanlarda açan sarı, mor ve beyaz çiçekler görsel şölen sundu.
Besicilerin otlatmak için hayvanlarını çıkardığı yaylalarda açan rengarenk çiçeklerin yeşil örtüyle bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler sergiledi.
Aşağı Toklu köyünde yaşayan vatandaşlardan Mehmet Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla doğanın canlandığını söyledi.
Özellikle karların erimesiyle doğanın rengarenk güzelliğe büründüğünü ifade eden Söylemez, şöyle konuştu:
"Rengarenk çiçekler topladık. Doğa adeta bir tabloyu anımsatıyor. Akarsu çevresindeki çiçekler renk cümbüşü oluşturuyor. Şehirlerdeki gürültüden sıkılan ve köylerine tatile gelen insanlar burada gezerek içini ferahlatıyor."
Köyün çiçeklerle kaplanmasının huzur verici olduğunu anlatan Söylemez, "Ben köyüme tatile geldim ve burada huzur buldum. Beton binalardan kurtulup buralara gelmek huzur verici." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Huzur
, Taşlıçay
, Ağrı
, Kültür Sanat