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Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali öncesi sporcular antrenman yaptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yarın gerçekleştirilecek Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali öncesinde sporcular antrenman yaptı.

21.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:36
'in ilçesinde yarın gerçekleştirilecek Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali öncesinde sporcular antrenman yaptı.
İlçedeki atış poligonunda gerçekleştirilen antrenmana, farklı illerden gelen 160 sporcu katıldı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl atıcılık müsabakalarına yeni bir uygulama getirdiklerini söyledi.
Kulüpler arasında atıcılık ligi kurduklarını ve bu ligde başarılı olan takımların final müsabakalarına katılmaya hak kazandığını anlatan Arman, "Deneme amaçlı başlanılan lig sistemine sporcularımız ilgi gösterdi. Sporcularımızın zinde kalması ve performanslarını daha iyi takip etmelerine açısından güzel bir uygulama. Bunu gelecek yıl içerisinde de yapacağız." ifadelerini kullandı.
Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali öncesi sporcular antrenman yaptı

Erdemli, Mersin, Spor

Kaynak: AA


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