Hırvatistan
'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa
Şampiyonası sona erdi. Türkiye
Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonayı birer altın ve bronz madalyayla tamamladı.
Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde Avrupa rekorunu da kırarak altın madalya kazandı.
Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz ve Işıl Kaçar'dan oluşan Genç
Kadın Milli Takımı ise bronz madalya elde etti.
Türkiye, Hırvatistan, Avrupa, Spor
Kaynak: AA