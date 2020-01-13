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Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakalarına Kayserili sporcular damga vurdu.

13.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:56Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası
Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakalarına Kayserili sporcular damga vurdu.

10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupasında Havalı Tabanca kategorisinde mücadele eden Kayseri Gençlik ve Etkinlikleri Kulübü sporcularımız müsabakalarda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Ayrıca ilk kez yıldız bayanlar kategorisinde yarışan Eda Türkoğlu müsabakaları altıncı, yine ilk kez yarışmaya giren Mahmut SABAN yıldız erkekler kategorisinde 7 olmuştur.

Türkiye Kupası müsabakalarında ayrıca eski rekoru yine kendisine ait olan Meryem Nur Korkut 295 puan ile Minik bayanlar Türkiye Rekoru kırdı.

Minik Bayanlar Kategorisinde

1- Meryem Nur korkut

2- Fatma Tuana Kurtoğlu

3-Sude Kübra Eker

4-Hasret Nur Korkut

Minik erkekler

1. Adem Efe Karakavak

3. Ege Kağan Ceylan

5.Alperen Balcıoğlu - KAYSERİ

Türkiye Kupası, Türkiye, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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