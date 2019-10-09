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Havalı silahlarda Osmangazi başarısı

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcularından Beyza Duman, Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

09.10.2019 15:19Havalı silahlarda Osmangazi başarısı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı silahlar Federasyon Kupası'na Türkiye'nin çeşitli illerinden 449 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakada Osmangazi Belediyespor başarılı sporcusu göz doldurdu. Havalı tüfek kategorisinde rakipleri karşısında ter döken Beyza Duman, elde ettiği 401,4 puanla üçüncülük kürsüsüne çıktı. Madalya coşkusu yaşayan genç atıcı, gelecek müsabakalarda iddiasını sürdüreceğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Osmangazi, Mersin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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