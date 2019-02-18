Havalı Tüfekle Oynarken Arkadaşını Yaraladı - Sakarya

Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde havalı tüfekle oynayan çocuk, tüfeğin kazara ateş alması sonucu arkadaşını yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Mekece
Mahallesi'nde yaşayan Eren F. (13), oyun oynadıkları sırada elindeki havalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu, arkadaşı Abdullah T'yi (13) sol koltuk altından yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
ekiplerince ifadesi alınan Eren F, ailesine teslim edildi.
Pamukova,Sakarya
Kaynak: AA