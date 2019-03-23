Havalı Tüfekle Vurulan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde, arkadaşının oynadığı havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereli
köyünde Anıl A'nın (13), ilkokulun bulunduğu alanda dedesine ait havalı tüfekle yaralandığını öğrenen yakınları, çocuğu Çaycuma Devlet Hastanesi
'ne götürdü.
Karın bölgesinden yaralanan ve buradaki müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Anıl A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma
ekiplerince yapılan araştırma sonucu, çocuğun, arkadaşı M.T'nin oynadığı havalı tüfeğin ateş alması sonucu yaralandığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Güncel
Kaynak: AA