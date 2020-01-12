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HAVALİMANI ÇALIŞANI 2 KİŞİNİN ELEKTRONİK SİGARA FİLTRESİ KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

İstanbul Havalimanı'nda elektronik sigara filtresi kaçakçılığı yapan şüphelilere, yardım eden havalimanı çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

12.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:00HAVALİMANI ÇALIŞANI 2 KİŞİNİN ELEKTRONİK SİGARA FİLTRESİ KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

Havalimanı'nda elektronik sigara filtresi kaçakçılığı yapan şüphelilere, yardım eden havalimanı çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarıyla ilgili risk-analiz çalışmaları kapsamında 8 Ocak saat 22.50 uçağıyla gelen iki şüphelinin KKTC'den bin 470 paket elektronik sigara filtresi getirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin filtreleri 4 valiz içerisinde havalimanı çalışanı Sefa G.'ye verdikleri belirlendi. Sefa G.'yi takibe alan polis, Sefa G.'nin asansörü yarıya kadar indirip valizleri gümrüksüz alana aktardığı, Gümrüksüz alandan da Oğuzhan O.'nun valizleri bagaj arabasına yüklediği anlaşıldı.

Hemen operasyon başlatan ekipler Sefa G. ve Oğuzhan O. valizlerle birlikte suçüstü yakalandı. Çalışmaların devamında Enes Ekrem S. isimli havalimanı çalışanın da aynı yöntemle kaçakçılık olaylarına karıştığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Sefa G., Enes Ekrem S. ve Oğuzhan O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Polis filtreleri getiren diğer iki şüpheliyi arıyor. Şüphelilerin suçüstü yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Sefa G.'nin asansöre gelmesi

-Asansöre binmesi

-Asansörü durdurması

-Oğuzhan G.'nin valizleri bagaj arabasına koyması

-Genel ve detaylar


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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