Haberler» 3. Sayfa» Haber

Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı! 12 yaralı

İstanbul Kemerburgaz yolunda havalimanı işçilerini taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. 12 kişinin yaralandığı kazada otobüsün boş olması daha büyük bir facianın önüne geçti.

23.07.2019 10:33

İstanbul Kemerburgaz yolunda havalimanı işçilerini taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 12 işçi ise yaralandı.

Kaza, Kemerburgaz yolu İhsaniye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Yeni Havalimanı çalışanlarını taşıyan Yaşar Özdemir idaresindeki 34 LCL 033 plakalı servis midibüsü, Ekrem Yıldırım idaresindeki 16 BH 293 plakalı otobüse arkadan çarptı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Çarpmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken 16 BH 293 plakalı otobüsün boş olması daha büyük bir faciayı önledi.

Kaza yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı! 12 yaralı
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:06   Servis aracı park halindeki araçları biçti
12:02   Konya'daki toprak altında kalan kamyon şoförü hayatını kaybetti
11:55   Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis engeli
11:43   Firari FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı
11:41   Kaldırımdaki yayaya çarpıp ölümüne sebep olan 19 yaşındaki sürücü tutuklandı
11:41   Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
11:40   Kayseri'de adli işlem yapılan 375 yabancı uyruklu kişi ülkelerine iade edildi