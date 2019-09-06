Havalimanı metrosunda ışık göründü

GAYRETTEPE- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından dünya rekoru kırıldı. Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda tam tamına bin 233 metre kazı yapıldı. Şu ana kadar 4 milyon 576 bin metreküp kazı yapıldı" dedi.Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni dolayısıyla havalimanı 3 istasyonu 26 metre aşağıda bir basın toplantısı düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanı sıra, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri ve proje yüklenici firma yetkilileri katıldı. Törende bir konuşma yapan Turhan, hedeflerinin belli olduğunu ifade ederek, Aralık ayı içinde ilk ray montajını ve kaynağını yapacaklarını dile getirirken, Kağıthane-Havalimanı arasını ise gelecek yılın sonunda hizmete vermeye planladıklarını söyledi.

ULAŞIM ŞEBEKELERİNİ KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İstanbul'da ulaşım konusunda 17 yıldır çok önemli adımlar attıklarını dile getiren Bakan Turhan, "İstanbul'un en büyük problemi olarak gösterilen trafik sorununu çözmek için Avrasya Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük projelerini hayata geçirdik. İstanbulluların konforlu yolculuk yapmasına olanak sağlayan önemli ulaşım şebekelerini kurmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜNELLERİN YÜZDE 82'Sİ TAMAMLANDI

İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayacak İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın bu bağlamda inşa edildiğinin altını çizen Bakan Turhan konuşmasına şöyle devam etti:

" Toplamda 37,5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan bu proje sayesinde havalimanına ulaşım yarım saate düşecek. Bunu sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 kilometre/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Kısacası tamamlandığında bu proje Türkiye'nin ilk 'hızlı metro' sistemi olacak. Bugün itibariyle Gayrettepe-Havalimanı Metro projesinin Hasdal'dan havalimanına kadar olan yaklaşık 30 km. kısmında tünellerin delme işlemi tamamlandı. Tünellerin yüzde 82'si tamamlandı. Yaklaşık 7 ayda TEM'in güneyinde D-100 karayoluna kadar olan kesimde, Kağıthane ve Gayrettepe istasyonlarına da kazı makineleri varmış olacak. "

METRO PROJESİNDE İLKLER SAHNE ALIYOR

İstanbulluların bu metro hattının en hızlı şekilde tamamlanmasını beklediğinin fakında olduklarını belirten Bakan Turhan, "Bu kapsamda da Gayrettepe-havalimanı ile birlikte bu hattın devamı sayılan havalimanı-Halkalı projesinde tam tamına 4 bin 38 kişi çalışıyor. Projenin en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine alınabilmesi için ayrıca Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinesi aynı anda kullanıyoruz. Keza bu çalışmalarımızın sonucunda metro hattı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak. Bu proje bu güne kadar kazılan kısmı hız açısından dünya rekoru kırıldı. Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda tam tamına bin 233 metre kazı yapıldı. Şu ana kadar 4 milyon 576 bin metreküp kazı yapıldı" dedi.

METRO İSTASYONU BU HATLARA BAĞLANACAK

Turhan, aralık ayı içinde Halkalı metrosunda ilk ray montajını ve kaynağını yapmayı hedeflediklerini belirterek, Kağıthane-Havalimanı arasını ise gelecek yılın sonunda hizmete almayı planladıklarını söyleyen Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bu projenin devamı olan Halkalı-İstanbul Havalimanı arası metro projesiyle İstanbul metro sisteminin merkezi konumuna gelecek. Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Taksim-Hacıosman hattına; metrobüse ve yakın gelecekte inşa edeceğimiz 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ne bağlanacak. Kağıthane istasyonunda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'na; Havalimanı-1 istasyonunda: yüksek hızlı tren hattına, Halkalı istasyonundan da Marmaray ve Halkalı-Kirazlı metrosuna bağlanacak. Halkalı Stadı istasyonunda Mahmutbey-Esenkent metrosuna; Olimpiyatköy istasyonunda Başakşehir-Kirazlı metrosuna; Kayaşehir istasyonunda: Kayaşehir-Başakşehir metrosuna; Fenertepe durağında ise Vezneciler-Sultangazi metrosuna entegre olacak. İstanbul'un dört bir yanı İstanbul Havalimanı'na, İstanbul Havalimanı da tüm şehre bağlanacak.

318 KM ULAŞACAK

Turhan, bakanlık olarak şu ana kadar İstanbul'a Marmaray dahil 80 kilometrelik raylı sistem alt yapısı kurduklarını belirterek, bakanlığın İstanbul'da kent içi raylı sistem çalışmalarının toplamının ise 164,8 kilometre olduğunu bildirdi. Yapımı süren projeler bittiğinde İstanbul geneli raylı sistem uzunluğunun 318 kilometreye ulaşacağını dile getiren Turhan, bunun yüzde 52'sinin bakanlık tarafından yapılmış olacağını söyledi.

30 MİLYON YOLCUYA ULAŞTIK

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı yapılırken kendilerine yöneltilen eleştirilerden söz ederek şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, iddiaları ortaya atanlar yanıldılar. Açılışından bugüne kadar HAVAİST, İETT, taksi ve özel araçlarıyla havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşlarımız hiçbir sorun yaşamadı. HAVAİST 12 noktadan günde bin 150 seferle 30 bin kişi taşıyor. Bu arada, İstanbul Havalimanımızla ilgili güzel bir bilgiyi de sizin ile paylaşayım. Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı. Yolcu sayısı hızla artmaya devam ediyor. Tabii uçulan nokta sayılarını da artırıyoruz. Bu yıl 6 yeni noktaya daha uçulmaya başlandı ve yıl sonuna kadar 10 yeni noktaya ulaşılması bekleniyor. Bugün 126 ülkede 325 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl bu rakam 305 seviyelerindeydi. Atatürk Havalimanı'nda son kapasitesinde saatte 70, günlük bin 400 iniş kalkış yapılabilinirken, İstanbul Havalimanı'nda günlük bin 600 iniş kalkış yapılmasının mümkün" diyerek sözlerini tamamladı.

IŞIK GÖRÜNDÜ TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Konuşma sonrası Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Hasdal-İstanbul Havalimanı bölümündeki tünelin tamamlanması için Bakan Turhan talimatı verdi. Tünel içerisinde TBM makinesi çalıştırılarak tünel delme işlemi tamamlandı ve bu kesimde ışık görüldü. Tünel delme makinesini kullanan operatörler, tünelden çıkarak makinenin üzerinde Türk Bayrağı açtı.