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Havalimanı Müdürü Dalkılıç'tan Başkan Tokat'a ziyaret

-Milas-Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürlüğüne atanan Cihan Dalkılıç Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

03.10.2019 10:59Havalimanı Müdürü Dalkılıç'tan Başkan Tokat'a ziyaret
-Milas-Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürlüğüne atanan Cihan Dalkılıç Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten son derece memnun olduğunu belirten Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediyesi olarak şu ana kadar olduğu gibi şimdi de Milas'ın gelişmesi ve tanıtımı ile ilgili kendileriyle ortak çalışma ve işbirliği içerisinde olmayı arzuladıklarını belirterek ziyaret için teşekkür etti.

Havalimanı Emniyet Müdürü Dalkılıç da, Milas'ta görev almaktan son derece memnun olduğunu belirterek, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a teşekkür etti. - MUĞLA

Milas-Bodrum Havalimanı, Milas Belediyesi, Muhammet Tokat, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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