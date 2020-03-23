Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Havalimanı taksileri koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Haberler

Havalimanı taksileri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC, Serkan Oto'nun desteğiyle İstanbul'daki taksilere yönelik dezenfektasyon çalışmaları başlattı.

23.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:39
Havalimanı taksileri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 500'ün üzerinde taksi ve dolmuş dezenfekte edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan dezenfekte çalışmalarında 600 taksi ozon temizleyicilerle hizmete hazır hale getirildi. BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "Kadıköy'de gerçekleştirdiğimiz dezenfektasyon çalışmalarında 500, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 600'ün üzerinde taksimizi dezenfekte ederek halkımızın hizmetine sunduk. Koronavirüse karşı başlattığımız bu çalışmayla tüm kurum ve kuruluşlara ilham olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilanıyla tüm dünyayı alarm konumuna getiren koronavirüs, ülkemizde de etkisini artırarak sürdürüyor. DSÖ açıklamalarına göre daha çok yüzey temasıyla bulaşan koronavirüse karşı başlatılan dezenfektasyon seferberliği toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm kamu alanlarında devam ediyor. Koronavirüs seferberliğine karşı kayıtsız kalmayan BRC Türkiye, Serkan Oto'nun desteğiyle İstanbul taksilerine yönelik dezenfektasyon çalışmaları başlattı. İlki Kadıköy'de gerçekleştirilen dezefektasyon çalışmalarında 500'ün üzerinde taksi ve dolmuş ozon temizleyicilerle halkımızın hizmetine sunulurken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 600 taksi dezenfekte edildi.

'Taksiler daha çok tercih ediliyor'

Taksilerin salgın günlerinde toplu taşıma araçlarına nazaran daha fazla tercih edildiğini belirten BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "Koronavirüs salgını tüm Türkiye'yi evlerine kilitledi. Zorunlu durumlarda dışarı çıkan insanlar ulaşım için bulaşma riskinin daha az olduğunu düşündükleri taksileri tercih ediyor. Ülkece başlattığımız koronavirüs seferberliğine sessiz kalmamız beklenemezdi. Serkan Oto ile birlikte gerçekleştirdiğimiz dezenfektasyon çalışmalarında bin 100'ün üzerinde taksiyi dezenfekte ettik. Dezenfektasyon çalışmalarında diğer yöntemlerden 7 kat daha etkili olan ozon temizliğini tercih ediyoruz. Bu denli büyük bir salgına karşı mücadele yalnızca bir kurum tarafından gerçekleştirilmemeli, herkes elini taşın altına koymalı" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haberler
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti Haberler
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti Haberler
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti
Fotoğraf dün gece İstanbul’da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün gece İstanbul'da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa’nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş

Son Dakika Güncel Haberleri

Edirneliler soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle "evde kalıyor" - Haber Okul bahçesi araç dezenfeksiyon merkezi oldu - Haber Cezaevinde üretilen gül kolonyasına talep arttı - Haber İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 60 bin extacy ele geçirildi - Haber Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber
Loading