Havalimanında 2.5 milyon liraya puro

DÜNYACA ünlü bir puro markasının 50'nci yılı kapsamında Küba 'nın en iyi tütünlerinden özel olarak ürettiği puro, altın kaplama özel kutusuyla (humidor) birlikte, İstanbul Havalimanı'nda 'duty free' olarak bilinen gümrüksüz satış mağazasında, 379 bin euro (yaklaşık 2.5 milyon TL) fiyatıyla satışa çıktı. İçinde 50 tane puro ile satılan humidorun fiyatını görenler, gözlerine inanamazken, dünyada sınırlı sayıda olan puroya, koleksiyoner puroseverler ilgi gösteriyor.

Türkiye 'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda satılan özel üretim bir puro ile altın kaplamalı kapakları olan humidorun fiyatı adeta dudak uçuklatıyor. İçinde 50'şer tane puro olan 50 adet humidordan biri İstanbul Havalimanı'nda bir süre önce satışa çıkarken, içinde 50 tane puro olan humidor, 379 bin euro'luk fiyatıyla dikkat çekiyor. Dış hatlar gidiş terminalinde Unifree'ye ait gümrüksüz satış mağazasında, ısı ve nem olarak kontrol altında tutulan puro odasında yer alan humidor ve puro, sahibini bekliyor.

KÜBA'DA İLK KEZ ÜRETİLDİ

Puro, Küba'nın verimli Vuelto Abajo bölgesinde yetişen tütün yapraklarından hasat edildi. Fermantasyon işleminin ardından tütün yapraklarıyla elde puro sarımı tamamlandı. Purolar, normale göre ebat olarak da farklı üretildi. Buna göre her bir puro, 178 milimetre (7 inç) uzunluğa ve 60 ring (yüzük) kalınlığa sahip. Bu ebattaki purolar da aynı zamanda Küba'da ilk kez üretildi. Toplamda 2 bin 500 puro üretilirken, her bir humidorun içinde 50'şer tane puro konuldu. 'Puro yüzükleri' de özel baskı tekniğiyle altın olarak basılarak hazırlandı.

"HUMİDOR KAPAKLARI 24 AYAR ALTIN KAPLAMA"

Kapakları 24 ayar altın kaplama olan humidor da özel olarak tasarlandı. Humidorun yapımında abanoz, çınar ve sedir ağaçları kullanıldı. Ön kapaklarda ise puro yaprakları, altın folyo ile kaplanarak özel tasarlandı. Teknoloji ile entegre olan humidor, cep telefonu uygulaması ile nem ve ısı ayarları uzaktan ayarlanabiliyor.

"UZAK DOĞULULAR'IN İLGİSİ VAR"

Unifree mağazasında puro uzmanı olarak çalışan Enis İnan, özel tasarım humidor ve dünyanın en iyi tütünlerinden elde edilen purolarla ilgili şunları söyledi:

"50. yıla özel olarak üretilen puronun 2016 'da tanıtımı yapıldı. Küba'nın en iyi tütünleri toplandı ve sınırlı sayıda üretildi. Toplamda 2 bin 500 tane puro üretildi. Hem purolar, hem de humidorlar numaralandırıldı. Bunlardan ilki lansmanda düzenlenen açık artırmada satılmıştı. Geri kalan 49 humidor da tedarikçilere açık artırma ile satıldı. Dünyada biri bizim havalinamız olmak üzere iki tane havalimanında bulunuyordu. Diğeri satılmış, bizdeki humidorun da satılmasını bekliyoruz. Özellikle Uzak Doğulular'ın ilgisi var. Yakında satılacak gibi görülüyor."

- İstanbul