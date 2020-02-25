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Havalimanında 7/24 mahkeme (1)

ADALET Bakanlığı yurtdışına çıkış ve girişlerde yaşanabilecek gözaltına alınma, hak ihlallerini önleme ve suçla etkin mücadele için havalimanlarına nöbetçi mahkemeler kurmaya başladı.

25.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:34Havalimanında 7/24 mahkeme (1)

İbrahim MAŞE- DHA- ADALET Bakanlığı yurtdışına çıkış ve girişlerde yaşanabilecek gözaltına alınma, hak ihlallerini önleme ve suçla etkin mücadele için havalimanlarına nöbetçi mahkemeler kurmaya başladı. İlk uygulama yeni İstanbul Havalimanı'nda hayata geçti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş yeni uygulama ile ilgili bilgi verdi.

Memiş, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Havaalanına açtığı ek hizmet binasında 3 savcının görev yaptığını belirtti.

Haydar Memiş, 15 günde 200 dosya bakıldığını açıklarken önümüzdeki dönemde 4 bin dosyaya bakılabileceği kaydetti.

Memiş, savcılar için yatakhane de olduğunu ifade ederken uygulamanın terör suçlularını kapsamadığını söyledi.



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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