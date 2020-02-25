Havalimanında 7/24 mahkeme

İSTANBUL DHA- ADALET Bakanlığı yurtdışına çıkış ve girişlerde yaşanabilecek gözaltına alınma, hak ihlallerini önleme ve suçla etkin mücadele için havalimanlarına nöbetçi mahkemeler kurmaya başladı. İlk uygulama yeni İstanbul Havalimanı'nda hayata geçti. Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binası olarak faaliyet yürütecek mini adliyede, 7/24 saat 3 savcı, 3 de adliye personeli görev yapıyor. Dünyada tek örnek olan mahkemede, 15 günde hakkında yakalama kararı çıkartılan yaklaşık 200 kişinin ifadesi alındı. Bunun yanı sıra 200'den fazla soruşturma evrakına bakıldı.

İstanbul Havalimanı'nda kurulan adliye ek hizmet binası yakalama, ifade alma ve havalimanında gerçekleşen suçlarla ilgili yargı faaliyetlerini yürütecek. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş Havalimanı mahkemesi ve burada yürütülen çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Başsavcı Memiş, "Burada yapılan soruşturmalar ve yakalama işlemleri yapılarak adaletin hızlı ve etkili şekilde yerine getirilerek, yolcuların da mağduriyet yaşamadan bir an önce uçaklarına yetiştirilmesi amaçlanıyor. İnsanlar hakkında yakalama kararı çıktığından haberdar olmuyor. ya havaalanlarında, ya arama sırasında veya otele girerken bu durum ortaya çıkıyor. Havalimanına gelen şahıslar ya uçaktan iniyor ya da uçağa biniyor. Burada açığa çıkınca bütün planları iptal oluyor. Yakalanan şahsın ivedilikle yetkili hakim önüne çıkartılması mümkün değil, SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınması gerekiyor. İşte burada bu işlemleri hızlı bir şekilde yapıp yolcuları uçaklarına yetiştirmeye çalışıyoruz. " dedi.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK"

Dünyada örneği olmayan bir projenin hayata geçirdiğini belirten Başsavcı Haydar Memiş, "15 günlük süre içerisinde yaklaşık 200 civarı yakalamalı şahıs 200'den fazla soruşturma evrakına bakıldı. Savcılarımız 24 saat, SEGBİS ve UYAP aracılığıyla yakalanan şahısların ifadelerinin alınmasını sağlanıyor. SEGBİS en çok kullandığımız sistem. Türkiye'nin hangi adliyesinde olursa olsun, SEGBİS'ten bağlanarak buradan ifade verme imkanı elde ediyor sanıklar. 15 günlük süre içinde birçok insan uçaklarına yetişti. Havalimanı Nisan ayında faaliyetle geçtikten sonra, 3 bin 800 yakalamalı, 2 bin 900'de soruşturma evrakı Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne geldi. Bu istatistiklerden yola çıkarsak önümüzdeki süreçte 5 bin civarı yakalama, 4 bin civarı soruşturma evrakının burada görüşüleceğini söyleyebiliriz. Malum havaalanında yeni pistler açılacak, uçuşlar da yolcular da artacak, dolayısıyla işler de artacak. Kuruluşundan itibaren kısa sürede gördük ki insanlar teşekkür ederek buradan ayrılıyor, faaliyette olmasaydı mağduriyetler yaşanacaktı." diye konuştu.

"HAVALANINDA İŞLENEN SUÇLAR SORUŞTURULACAK"

3 savcı ve 3 katiple faaliyete başladıklarını söyleyen Başsavcı Memiş şöyle devam etti:

"Zaman içinde oluşacak iş durumuna göre sayı artırtılacak. Burada yargılama yapılmıyor ancak, havalimanında meydana gelen adli olaylara ilişkin talimatlar veriliyor. Burada meydana gelen suçların soruşturulması, ifade alınmasına yönelik yakalanan şahısların ifadeleri alınıyor. Ayrıca yurtdışından gelen cenazelerin, merasimlere yetişecek şekilde, otopsi ve ölü muayene işlemlerinin de yapılması sağlanıyor. Terör suçlularını, İl Cumhuriyet başsavcılıkları takip ediyor. Ağır cezalık işlemleri burada gerçekleştirmiyoruz."

"GECEYİ NEZARETTE GEÇİREN YOLCULAR VARDI"

İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı olarak devamlı olarak bu içerikte dosyaların geldiğini belirten Başsavcı Memiş, "Bu tip sıkıntıları yaşıyorduk. Yakalanan şahısların adliyede hazır edilip hakim önüne çıkartılması, hele gece yakalanmışsa gece nezarette kalıp adliyeye getirilmesi söz konusuydu. Mağduriyetler nedeniyle sürekli serzenişte bulunuyorlardı. Bu nedenle böyle bir ek hizmet binası düşüncemizin gerçekleştirilmesi konusunda ısrarcı olduk" dedi.

ADLİ HEKİM DE OLACAK

Öte yandan ek hizmet binasında ayrıca adli hekim de görevlendirileceği, bunun için hazırlıkların devam ettiği öğrenildi. Adli tıp ile ilgili acil işlemlerin yine havalimanında gerçekleştirilmesi planlanıyor.