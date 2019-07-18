18.07.2019 10:48
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Havalimanında afyon sakızı ile yakalandılar

Havalimanında afyon sakızı ile yakalandılar

VAN'dan Ankaraya gitmek üzere Ferit Melet Havalimanı'na gelen İranlı 2 kişinin kolilerinin tabanı ve çevresindeki zulalarda 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirildi.

VAN'dan Ankaraya gitmek üzere Ferit Melet Havalimanı'na gelen İranlı 2 kişinin kolilerinin tabanı ve çevresindeki zulalarda 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdrülüğü ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu A.F. ve A.A'nın giriş kontrol noktasından geçtiği sırada X-Ray cihazına bıraktıkları kolilerden şüphelenerek arama yaptı. İçerisinde hediyelik eşya bulunan kolilerde detaylı arama yapan ekipler, kolilerin tabanına ve çevresine zulalanmış 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirdi. İran uyruklu A.F. ve A.A. yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Ankara, İran, Van, Güncel

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