Haberler » 3. Sayfa » Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı - Haberler

Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nın otoparkında iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

31.12.2019 22:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:03 Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı

'in ilçesinde bulunan Havalimanı'nın otoparkında iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, 'dan Nevşehir'e gelen iki aile havalimanı otoparkında valiz meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kavganın çıktığı alana çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAVGA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çıkan kavgada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken jandarma ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı.


Kapadokya, İstanbul, Gülşehir, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:11   Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu - Haberler
23:11   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
23:10   Yangında mahsur kalan şahsı itfaiye balkondan kurtardı - Haberler
23:07   Dışişleri'nden "Libya" açıklaması - Haberler
23:02   Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
31.12.2019 23:24:53