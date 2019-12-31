Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nın otoparkında iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Nevşehir'e gelen iki aile havalimanı otoparkında valiz meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kavganın çıktığı alana çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAVGA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Çıkan kavgada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken jandarma ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı.