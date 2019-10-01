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Kontrolden çıkan yemek dağıtım aracı uçağa çarpmak üzereyken böyle durduruldu

ABD'de bulunan O'Hare Havalimanı'nda, sürücüsüz bir yemek dağıtım arabası kontrolden çıktı. Yemek dağıtım aracı, park halindeki bir uçağa çarpmak üzereyken havalimanı çalışanı tarafından böyle durduruldu.

01.10.2019 17:16

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Dünya


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