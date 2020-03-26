Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular Karabük'teki yurtlara gönderildi.
Dünyada koronavirüs etkisini artırırken birçok ülke hava sahasını kapatma kararı aldı. Bu kapsamda aralarında Cezayir , Ürdün ve Tunuslu vatandaşların da bulunduğu bin 500 kişi ülkesine dönemediği için İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldı. Bugün itibarıyla da mahsur kalan yolcular Krabük'teki yurtlara gönderildi.
OTOBÜSLERLE GÖNDERİLDİLER
Koronavirüs salgınının ardından uçak seferlerin durdurulması nedeniyle havalimanında kalan, ülkeleri tarafından henüz kabul edilmediği bildirilen yabancı yolcuların terminaldeki bekleyişleri sona erdi. Aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yaklaşık 1500 yabancı yolcu, güvenlik görevlileri eşliğinde otobüslere bindirildi.
Yolcuların Karabük 'teki bir yurda götürülerek, burada misafir edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA