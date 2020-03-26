Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular Karabük'teki yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirildi.

26.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:46
Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular Karabük'teki yurda yerleştirildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir , Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük 'e getirildi.
İstanbul Havalimanı'ndan otobüslere bindirilen yaklaşık 1500 yabancı yolcunun bir kısmı, Karabük'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu'na polis ekiplerinin eşliğinde geldi.
Otobüslerden indirilen yabancı yolcular daha sonra güvenlik önlemleri altında yurda yerleştirilmeye başlandı.
Diğer yolcular da kafileler halinde kente getirilerek İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirilecek.
Vali Fuat Gürel de yurdun bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Valilik açıklaması
Karabük Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Karabük'te Kovid-19 ile ilgili her türlü önlemin alındığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, yurt dışından gelen vatandaşları gözlem altında tutmak maksatlı İsmail Necati Efendi Yurdu'nun hazırlandığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu kişiler, tamamen izole şekilde belirlenen yurda getirilerek hiçbir şekilde çıkışlarına müsaade edilmeyecek, gözlem süresi boyunca tüm sağlık kontrolleri burada gerçekleştirilecek olup gerekli izinler alınınca hemen ülkelerine gidişi sağlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için yaklaşık 1500 yabancı yolcu, bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Karabük, Cezayir, Ürdün, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular Karabük'teki yurda yerleştirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

New York’ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı Haberler
New York'ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı Haberler
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak
G20 sonrası Erdoğan’dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı Haberler
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:47: Okullara verilen arada çocuklara sosyal medyadan masallar anlatıyor - Haber 21:46: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükseldi. - Haber 21:46: İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı - Haber 21:45: Kdz. Ereğli'de Cadde ve sokaklar yıkanıyor - Haber 21:45: ABD, Maduro'nun başına 15 milyon Dolar ödül koydu - Haber 20:53: Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü - Haber 20:30: New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haber 20:28: Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı - Magazin 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber