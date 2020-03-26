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Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular yurda yerleştirildi (3)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirildi.

26.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:41
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir , Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük 'e getirildi.
İstanbul Havalimanı'ndan otobüslere bindirilen yaklaşık 1500 yabancı yolcunun bir kısmı, Karabük'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu'na polis ekiplerinin eşliğinde geldi.
Otobüslerden indirilen yabancı yolcular daha sonra güvenlik önlemleri altında yurda yerleştirilmeye başlandı.
Diğer yolcular da kafileler halinde kente getirilerek İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirilecek.
Vali Fuat Gürel de yurdun bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Valilik açıklaması
Karabük Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Karabük'te Kovid-19 ile ilgili her türlü önlemin alındığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, yurt dışından gelen vatandaşları gözlem altında tutmak maksatlı İsmail Necati Efendi Yurdu'nun hazırlandığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu kişiler, tamamen izole şekilde belirlenen yurda getirilerek hiçbir şekilde çıkışlarına müsaade edilmeyecek, gözlem süresi boyunca tüm sağlık kontrolleri burada gerçekleştirilecek olup gerekli izinler alınınca hemen ülkelerine gidişi sağlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için yaklaşık 1500 yabancı yolcu, bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu.
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Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular yurda yerleştirildi (3)

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Karabük, Cezayir, Ürdün, Güncel

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Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular yurda yerleştirildi (3)

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