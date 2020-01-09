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Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi

İstanbul Havalimanı'nda sıra beklerken bir yolcu ile tartışan ve ifadesi alınan Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Artık susmayacağım. Sabrımın son noktasına geldim" dedi.

09.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:27

Şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan genç şarkıcı, "Artık susmayacağım. Sabrımın son noktasına geldim" dedi.

"DAHA REŞİT BİLE DEĞİLKEN..."

Açıklamasında geçmişten yaşadığı sıkıntılardan bahseden Aleyna Tilki, "Geçmişte prodüktörümün bıçaklanması, konserimde bomba patlaması, kariyerim sürecinde daha reşit bile değilken birileri tarafından şiddet görmemden dolayı(!) ve sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar da almamdan dolayı artık susmak istemediğim için, artık sabrımın son noktasına geldiğim için havaalanında üstüme gelen bir adama karşı kimse bir şey yapmazken ben kendimi korudum" ifadelerini kullandı.

"BANA VURMAMASI İÇİN KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Kavga anında neler söylediğini hatırlamadığını belirten Tilki, açıklamasına şöyle devam etti: "Ne söylediğimi hatırlamasam da tavırlarında bana şiddet uygulama ihtimali olduğu için korkmuştum ve bana vurmaması için yüksek sesle konuşup kendimi korumaya çalışmıştım. Oradaki hiçbir kadın beni umursamadığı gibi olayın içine girip bana sempatileri olmadığı için o adamı savunarak onlar da kavgamızın içine dahil oldu."

İşte Aleyna Tilki'nin o açıklaması;

Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındıHavalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi

Aleyna Tilki, İstanbul, Magazin


HABER YORUMLARI (31)
ACABA:Ya kim bunu bu ülkenin başına bela etti yaaa.ŞIMARIK
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X:S. A BU KARDEŞİM HARBİ ÇOK GÜZEL HE GENÇ VE CAHİL ZAMANLA OLGUNLAŞIR.
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AVNİ:sakaryalı hatun nerdesin la.
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BU ÜLKEDE YAŞANMAZ:bu ülkede başarılıysan insanların çoğu düşman oluyor hele ünlüysen nefes alsan suç oluyor ünlüler bu ülkede inanılmaz sabırlı buna hatta siyasiler de dahil onlar da çok sabırlı ülkenin yüzde doksanı ruh hastası ve hiç bir şeye ceza da almıyorlar
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DINLEULA:cirkef bu yasta cirkefin cirkefi kokana
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İMDAT:Aleyna seni seviyoruz.Seni kıskananlar çatlasın.
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İMDAT:Aleyna gelmiş geçmiş 10 büyük ses sanatçısından birisin.Zirvedesin.Harikasın.
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X:S. A HE ALEYNA KARDEŞİ KISKANIYORLAR.
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RÜZGAR:??????????
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İMDAT:Sesinle ve güzelliğinle her zaman bir numarasın ve zirvedesin.Seni seviyoruz Aleyna.
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