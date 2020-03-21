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Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi

Havalimanında polise yakalanan Gonzalo Higuain'in neden İtalya'daki karantinadan kaçmak istediği belli oldu. Arjantin basını, yıldız oyuncunun hasta annesini görmek için Arjantin'e gitmeye çalıştığını yazdı.

21.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:54
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüsü, en çok İtalya 'yı etkiledi. İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Gonzalo Higuain, takım halinde verilen karantina kurallarını hiçe sayarak iki gün önce ülkesi Arjantin 'e kaçmaya çalışırken yakalandı. Higuain'in, çok hasta olan annesi için Arjantin'e kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

ANNESİNİN HASTALIĞI BİLİNMİYOR

Polis tarafından yakalanan ve evine geri gönderilen Higuain, koronavirüs testlerini göstermesi bile karantinaya geri dönmesine engel olamadı. CNN Radio Argentina, Higuain'in hasta annesini ziyaret etmek için İtalya'dan çıkmaya çalıştığını belirtti. Higuain'in, Juventus Kulübü'nden ülkesine gitmek için izin almasına ve koronavirüs testlerinin negatif çıkmasına rağmen Arjantinli yıldızı İtalya'dan ayrılma planı hayata geçirilemedi. Higuain'in annesinin koronavirüse mi yakalandığı yoksa başka bir hastalığı mı olduğu ise netlik kazanmadı.

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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Juventus, Arjantin, İtalya, Spor

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