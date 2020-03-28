Havalimanında saat 17.00 itibariyle seyahat izin belgesi istenecek

KORONAVİRÜS önemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran ve iç hatta 14 noktaya sefer yapacak olan Türk Hava Yolları (THY), bugün saat 17.00 itibariyle yolculardan seyahat izni belgesi talep edileceğini duyurdu.

THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarımızda önemli düzenlemelere gidilmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 28 Mart 2020 saat 17: 00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek olup, gerekli izinlerin nasıl temin edileceği konusunda yönlendirmeler kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır" denildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA