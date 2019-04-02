Havalimanında Sahte Kimlikle Yakalanan Fetö'cü Kadın Tutuklandı

Kaynak: İHA

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Amasya Merzifon Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanan kadın tutuklandı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan ve haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nü yönetmek suçundan yakalama kararı olan O.K. ile eşi Y.K., Amasya'nın Merzifon ilçesindeki havaalanında sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.Karı-koca Samsun KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi. O.K.'nin Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu, iki adet ByLock abonelik kaydının bulunduğu, Bank Asya'da katılım hesabı olduğu, FETÖ'ye müzahir kurumlarda SGK kaydının olduğu, örgütün Çarşamba ilçesi esnaf sorumlusu ve Çarşamba ilçe sorumlusu olduğu, eşi Y.K.'nin ise iki ayrı ByLock kaydının olduğu, FETÖ'ye müzahir kurumlarda SGK kaydının bulunduğu, Çarşamba ilçesi kadın sorumlusu olduğu öğrenildi.Polisteki sorgusu tamamlanan Y.K. ve kocası O.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.K.'nin gözaltı süresi uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülürken karısı Y.K. de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN