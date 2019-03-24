Havalimanında Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Kaynak: AA

Van'da havalimanında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasını engellemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.İstanbul'a gitmek üzere 22 Mart'ta Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen Y.A, X-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.Aramada şüphelinin iç çamaşırında 4 paket halinde 208 gram sentetik uyuşturucu bulundu."Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alınan Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.