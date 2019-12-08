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Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

VAN Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.Ü., göğüs bölgesine streç filmle sararak gizlediği 590 gram metamfetamin ile yakalandı.

08.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:23Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
VAN  Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.Ü., göğüs bölgesine streç filmle sararak gizlediği 590 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan S.Ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan İzmir'e gitmek üzere havalimanına gelen S.Ü.'nün yolcu giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği sırada durumundan şüphelendi.  Şüphe üzerine S.Ü.'nün üs araması yapıldı. Yapılan aramada S.Ü.'nün göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette 590 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Van

Ferit Melen, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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