Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Havalimanında yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Antalya Havalimanı'nda bir yolcunun üzerinde 310 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

26.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:29
Havalimanında yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
Antalya Havalimanı'nda bir yolcunun üzerinde 310 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği görevlilerince Antalya Havalimanını kullanarak diğer illerden ve ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve guruplara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. 6-25 Mart tarihleri arasında Antalya Havalimanı iç hatlar gelen ve dış hatlar gelen olmak üzere toplamda 283 uçak sistem üzerinden kontrol edilirken iç hatlar terminalinde yapılan kontrollerde İstanbul'dan Antalya'ya gelen D.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında daralı ağırlığı toplam (310) gram olan toz esrar maddesi ele geçirildi.

D.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcısının talimatına istinaden "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca Van, Diyarbakır ve Adana uçaklarının tamamı ile şüpheli görülen İstanbul ve Ankara uçaklarıyla gelen yolcuların valizleri narkotik madde arama köpeği aracılığı ile kontrol edilirken herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Havalimanında yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:54: Bakan Varank: "Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına... - Haberler 21:52: Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler 21:49: Jandarmadan marketlerde korona virüs denetimi - Haberler 21:48: 200 metre ilerideki dede ve ninesiyle telefonla hasret giderdiler - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 20:59: Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak - Haberler 20:29: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler 20:28: Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? 20:08: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi - Haberler