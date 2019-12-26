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Havalimanları masaya yatırıldı

DHMİ Bölge Koordinasyon toplantılarının üçüncüsü, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin başkanlığında Ankara'da DHMİ Esenboğa Havalimanı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

26.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:28 Havalimanları masaya yatırıldı
DHMİ Bölge Koordinasyon toplantılarının üçüncüsü, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin başkanlığında Ankara'da DHMİ Esenboğa Havalimanı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Daha önce Diyarbakır ve Trabzon'da yapılan DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) Bölge Koordinasyon Toplantılarının üçüncüsü, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin başkanlığında DHMİ Esenboğa Havalimanı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlgili Daire Başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıya İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, Adana ve Gaziantep Başmüdürleri ile Ağrı Ahmed-i Hani, Hatay, Iğdır Şehit Bülent Aydın, Gazipaşa Alanya, Kahramanmaraş, Kars Harakani, Kayseri, Kapadokya, Konya, Kastamonu ve Zonguldak Çaycuma Havalimanı Müdürleri katıldı.

Havalimanlarında yürütülen projelerin incelenerek problemler için yeni çözümlerin üretildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Hüseyin Keskin "Daha önce tüm havalimanlarının katılımıyla yılda bir kez düzenlenen bu toplantıları bölgesel hale getirdik, bu şekilde daha faydalı olduğunu gördük. Bu toplantılarda, milletin emaneti bu kurum, bu tesisler için bir araya geliyoruz, sorunları hep beraber çözmeye çalışıyoruz. Havalimanlarımızdaki problemler ne ise bunları çözelim. Burada söz sizin, siz konuşacaksınız biz dinleyeceğiz. En mühim beş konunuzu, önce şehrinizle sonra havacılıkla ilgili tekliflerinizi dinlemekten büyük memnuniyet duyacağız" dedi. - İSTANBUL

Esenboğa Havalimanı, Hüseyin Keskin, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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