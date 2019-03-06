Havalimanlarında Şubat Ayında 12,7 Milyon Yolcuya Hizmet Verildi

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Türkiye
genelinde Şubat ayında 12,7 milyon yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.
DHMİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Şubat ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2019 yılı Şubat ayında; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 60 bin 198, dış hatlarda ise 37 bin 037 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 33 bin 253 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 130 bin 488'e ulaştı.
Şubat ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 7 milyon 618 bin 937, dış hat yolcu trafiği ise 5 milyon 131 bin 874 olarak gerçekleşti. Şubatta ayrıca direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 12 milyon 764 bin 699 oldu.
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise şubat ayı itibarıyla iç hatlarda 62 bin 061 ton, dış hatlarda 191 bin 721 ton olmak üzere toplamda ise 253 bin 782 tona ulaştı.
2019 YILI OCAK VE ŞUBAT AYI İSTATİSTİKLERİ
2019 yılı Ocak ve Şubat olmak üzere ilk iki aylık gerçekleşme rakamlarına ise şu şekilde:
"Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 123 bin 464, dış hatlarda ise 78 bin 462 oldu. Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği 70 bin 741 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 272 bin 667'ye ulaştı.
Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 16 milyon 196 bin 817, dış hat yolcu trafiği ise 10 milyon 601 bin 637 oldu. Böylece söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 26 milyon 832 bin 758 olarak gerçekleşti.
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 130 bin 060 ton, dış hatlarda 393 bin 363 ton, toplamda ise 523 bin 423 tona ulaştı." - İstanbul
Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA