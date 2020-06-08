Havalimanlarından asker uğurlamaları

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maske ve mesafe kuralına dikkat edilmesi için terminal dışında polis, terminal girişlerinde ve terminal binasında da görevliler sık sık uyarılarda bulundu.

08.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:36
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maske ve mesafe kuralına dikkat edilmesi için terminal dışında polis, terminal girişlerinde ve terminal binasında da görevliler sık sık uyarılarda bulundu.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haziran ayı celp döneminde askere alınacaklar, aileleri tarafından görev yapacakları şehirlere uğurlandı.
Asker adaylarını birliklerine yolcu etmek üzere havalimanına gelenlerin maske taktıkları görüldü. Sosyal mesafe kuralına genel olarak dikkat edildiği görülse de zaman zaman duygusal anlar yaşanmasından dolayı mesafe kuralı ihlal edildi.
Havalimanında maske ve mesafe kuralına dikkat edilmesi için terminal dışında polis, terminal girişlerinde ve terminal binasında da görevliler sık sık uyarılarda bulundu. Havalimanı terminal girişlerinde araçla uzun süre duraklamanın yasak olması ve biletli yolcular dışında yolcu yakınlarının binaya alınmaması gibi önlemler sayesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihlal edildiği otogarlardaki asker uğurlamalarına benzer görüntülerin oluşması engellendi.
Oğlunu askerlik görevini yapacağını İskenderun'a yolcu etmek için havalimanına gelen Halil Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu seneki askerlik uğurlamalarının farklı olduğunu söyleyerek, sosyal mesafe ve maske kuralına uyduklarını belirtti.
Özdemir, "İnşallah bundan sonra da maske ve mesafe kuralına uymaya devam edeceğiz. Ülkemizin, vatanımızın sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda oğlumu gönderiyorum. İskenderun'da denizci olarak. Onun için de gurur duyuyoruz. Rabbim inşallah bütün askerlerimize hayırlı gidişler, gelişler ve kazasız belasız dönmeyi nasip etsin. Vatanımızı, milletimizi ve askerlerimizi Rabbimize emanet ediyoruz." diye konuştu.
Askerlik görevini Elazığ'da yapacak oğlunu uğurlamaya gelen Arzu Koç ise, "Çok gururluyum, hüzünlüyüm, mutluyum. Vatanı korumak için bir evlat gönderiyorum. Değişik duygular, tarif edemiyorum. Sosyal mesafeyi korusun. Söyledim zaten, maskesiz dolaşmasın. Komutanlarının sözünden çıkmasın." ifadelerini kullandı.
Kontrollü sosyal hayata geçişle özellikle otogarlardaki asker uğurlamalarında maske ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği görülmüş, uzmanlar ve yetkililer maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulması yönünde uyarılarda bulunmuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 7 Haziran'a ait verileri duyurduğu Twitter paylaşımında, bir kentteki asker uğurlamasında 58 kişiye virüs bulaştığını duyurmuştu. Havalimanlarından asker uğurlamaları

Kaynak: AA

Etiketler: Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Haber

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