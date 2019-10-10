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Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendiTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler de terör örgütü PKKYPG'nin sivilleri hedef alan havan...

10.10.2019 17:59
Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler de terör örgütü PKKYPG'nin sivilleri hedef alan havan saldırılarını gerçekleştirdiği kamyonetİ vurdu. Araç kullanılamaz hale gelirken, içindeki teröristler de öldü. PKKYPG'li teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.
Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde hastane, okul ve sivil yerleşim yerlerinin yakınından havan atışı yapan teröristlerin aracı, Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından vuruldu. Kamyonetin kullanılamaz, teröristlerin ise etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye görüntülendi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber Hilal ÖZTÜRK İSTANBUL, (DHA)-
Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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