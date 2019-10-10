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Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler de terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan havan saldırılarını gerçekleştirdiği kamyonetİ vurdu.

10.10.2019 18:21Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler de terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan havan saldırılarını gerçekleştirdiği kamyonetİ vurdu. Araç kullanılamaz hale gelirken, içindeki teröristler de öldü.

PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde hastane, okul ve sivil yerleşim yerlerinin yakınından havan atışı yapan teröristlerin aracı, Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından vuruldu. Kamyonetin kullanılamaz, teröristlerin ise etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye görüntülendi.



Suriye, Fırat, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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