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Havan mermisi basın mensuplarını haber yazarken yakaladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde basın mensuplarının bulunduğu yere havan mermisi atıldı.

12.10.2019 11:56Havan mermisi basın mensuplarını haber yazarken yakaladı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde basın mensuplarının bulunduğu yere havan mermisi atıldı. Basın mensuplarının üzerinden geçen havan mermilerinden biri Fevzi Çakmak Mahallesindeki iki katlı bir eve isabet ederken, iki havanın ise boş alana isabet ettiği belirtildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde basın mensuplarının haber yazığı noktaya yakın bir bölgeye havan mermisi düştü. PKK/YPG terör örgütü mensuplarının kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinden atılan havan mermisi basın mensuplarının üzerinden geçerek Fevzi Çakmak Mahallesindeki iki katlı bir eve isabet etti. İki havan mermisinin ise boş bölgeye isabet ettiği öğrenildi.

Büyük panik yaşandı

Havan mermisi sesini duyan gazeteciler kaçışarak kendilerini yere attı. Buldukları korunaklı yerlere geren basın mensupları, masaların altına girerek korunmaya çalıştı. Havan mermisinin geldiği anda basın mensuplarının kaçmaya çalışması güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay anında orada bulunan basın mensupları yaşadıkları korkuyu anlattı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Kaynak: İHA

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