16 Kasım 2018, 16:17

Havan Mermisi, Eğitim Atışı Sırasında Patladı: 1 Şehit, 4 Yaralı

Havan mermisi, eğitim atışı sırasında patladı: 1 şehit, 4 yaralı ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde havan mermisinin eğitim atışı sırasında patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

Havan mermisi, eğitim atışı sırasında patladı: 1 şehit, 4 yaralı ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde havan mermisinin eğitim atışı sırasında patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Uludere'nin Şenoba Beldesi Biliç Tepe üs bölgesinde atış eğitimi sırasında havan mermisi patladı. Patlamada, 1 asker şehit olurken, 4 asker ise yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şırnak,Uludere
16 Kasım 2018 Cuma 16:17



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