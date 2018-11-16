16 Kasım 2018 Cuma 16:17



16 Kasım 2018 Cuma 16:17

Havan mermisi, eğitim atışı sırasında patladı: 1 şehit, 4 yaralı ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde havan mermisinin eğitim atışı sırasında patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Uludere'nin Şenoba Beldesi Biliç Tepe üs bölgesinde atış eğitimi sırasında havan mermisi patladı. Patlamada, 1 asker şehit olurken, 4 asker ise yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.