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Havan mermisi otomobili vurdu

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda köşeye sıkışan teröristler Ceylanpınar'a gelişigüzel havan ve roket atarak, sivillere zarar veriyor.

12.10.2019 14:50Havan mermisi otomobili vurdu
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda köşeye sıkışan teröristler Ceylanpınar'a gelişigüzel havan ve roket atarak, sivillere zarar veriyor. Atılan son roketlerden biri park halindeki otomobile isabet etti.

Barış Pınarı harekatının yürütüldüğü Rasulayn'den terör örgütü PKK/PYD/YPD tarafından roket Ceylanpınar'a bağlı Seydo Atilla Mahallesinde park halinde bulunan 63 SK 032 plakalı otomobili vurdu. Aracın yan taraftaki sacı delen roket aracın içerisinde patladı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay anında aracın ve sokağın boş olması nedeniyle bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Olayla ilgi polis tarafından soruşturma başlattı. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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