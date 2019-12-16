Havası kirli şehirlerde yaşayanlar dikkat!

"Hava kirliliği kalbi sigara kadar tehdit ediyor"

İSTANBUL, (DHA)- Hava kirliliğinin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, 'Son çalışmalar gösteriyor ki hava kirliliği kalbe en az sigara içmek kadar zarar veriyor' dedi.

Şehirleşme tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde hızla artıyor. Şehirleşmenin bu kadar hızlı büyümesiyle; otomobillerin ve yüksek binaların yarattığı çevre kirliliği ciddi bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Son çalışmaların hava kirliliğinin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koyduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin önemli detaylara dikkat çekti.

ARAŞTIRMALAR KANITLADI

Yapılan araştırmada dizel egzozuna maruz bırakılan bir grup hastanın incelendiğini belirten Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, 'Burada ortam kirliliğine bırakılan hastalar var. Fabrikadan çıkan duman atıklarına, altın toz partiküllerine maruz bırakılan hastalar ayrı ayrı test edilmiş. Hepsinde hava kalitesi düşünce, vücutta hasar bırakan partiküller salgılanıyor. Bu tetiklenince de bir damar hasarı varsa bu aktif hale geliyor ve ani damar tıkanmaları inme, kalp krizleri görülüyor' dedi.

YÜKSEK TANSİYON VE SOLUNUM PROBLEMLERİ YARATIYOR

Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, 'Hava kirliliği ve uzun süren trafiğin yarattığı egzoz gazına maruz bırakılan kişilerin ölçümlerinde, o an bile ciddi ölçüde tansiyon yüksekliği, solunum problemleri ve damar elastikiyeti kaybı belirlenmiş. Bunlar ciddi ölçüde kalp hastalığı riskini artırıyor. Aynı zamanda kişi kalp hastasıysa, tekrarlayan krizler görülüyor. Sigara, diyabet, hipertansiyon, kolesterol gibi tanımlanmış kalp hastalığı risk faktörleri var. Ama bunların yanı sıra yakın zamanda ciddi bir risk faktörü olarak hava kirliliğini görüyoruz. Bu da önem verilmesi gereken bir problem' diye konuştu.

BİREYSEL ÖNLEMLER MÜMKÜN MÜ?

Bireysel önlemlerle bu riskin azaltılabileceğini belirten Prof. Dr. Değertekin, şöyle devam etti:

'Aracınızın sıkışık trafikte kontağını kapatın. Bulunduğumuz binanın ısıtma ve soğutmasını optimum düzeyde kullanarak dışarıya verdiğimiz kirli hava miktarını azaltın. Bireysel olarak alacağımız çevreyi koruyucu her önlem yani naylon poşet kullanımını azaltmak bile çevre kirliliğini azaltacaktır. Risk faktörü olarak görülen özellikle genç nüfusta devam eden sigara alışkanlığı, yoğun stres gibi. Olumsuz etki yapan unsurlar da var. Bunun yanı sıra çocukluk yaş döneminden itibaren kişi hareketli yaşama, spora yönlendirilmeli. Çocukluk döneminden itibaren beslenme alışkanlıkları, damak zevki kontrol altına alınmalıdır. Toplum olarak egzersize daha fazla yönelmemiz, fizik aktivasyonu artırmamız, arabayı bir durak önce bırakıp yürüyerek devam etmemiz, mümkünse arabayı trafiğe çıkarmamız önemli. Bu hem hava kirliliği kontrolü hem de fiziki egzersiz açısından önemli.'

KALP SAĞLIĞI İÇİN BACAKLARI ÇALIŞTIRIN

Bacak kaslarını hareket ettirmenin kalp sağlığını koruduğunu anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, 'Evde 15 dakikalık küçük egzersizler de kalp krizi ve yüksek tansiyonu azaltıyor. Aynı zamanda şeker riski de azalıyor. Bacak kaslarımızı hareket ettirmek önemli. Çünkü en fazla kas kütlesi bu bölgede bulunuyor. Bacak bölgesi ne kadar fazla hareket ederse şeker oranı o oranda düşer. Bu bütün metabolizmayı pozitif etkiler. Sigara ve alkolden de kaçınmak gerekli. Buna dikkat eden batılı ülkeler son 20 yılda kalp hastalıkları riskini yüzde 40 oranında düşürdü. Avrupa'da kalp hastalıklarının görülme sıklığı aniden yüzde ikiye düştü' diye konuştu.



Kaynak: DHA