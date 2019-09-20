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Havaya ateş açan düğün magandaları yakalandı

Havaya ateş açan düğün magandaları yakalandıİSTANBUL - Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.

20.09.2019 11:49
Havaya ateş açan düğün magandaları yakalandı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.
Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açan iki magandayı tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.B ve B.Y isimli şahısları kısa sürede yakaladı. Şahıslarla birlikte olayda kullandıkları kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.Genel güvenliği tehlikeye sokmaktan haklarında işlem yapılan şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Havaya ateş açan düğün magandaları yakalandı

Sultanbeyli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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