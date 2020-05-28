Havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı

Adana'da sokak ortasında pompalı tüfekle havaya doğru ateş eden iki şüpheli gözaltına alındı.

28.05.2020 03:38 | Son Güncelleme: 28.05.2020 03:42
Adana'da sokak ortasında pompalı tüfekle havaya doğru ateş eden iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde iki şüphelinin pompalı tüfekle havaya ateş açtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipleri görünce pompalı tüfeği yol kenarına atıp kaçmaya çalışan iki şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.
İsimleri öğrenilemeyen iki şüpheli Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki boş kovanlar ve pompalı tüfek üzerinde inceleme yaptı. Havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel, Haber

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