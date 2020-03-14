Havaya ateş açan maganda otomobiliyle kaçmak isterken yakalandı
Adana'da havaya ateş açan maganda polis ekiplerini görünce otomobiline binip kaçmaya başladı.
14.03.2020 05:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 05:19
Adana 'da havaya ateş açan maganda polis ekiplerini görünce otomobiline binip kaçmaya başladı. Kısa süreli süren kovalamaca sonucunda maganda kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Seyhan İlçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde elinde tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Havaya hedef gözetmeksizin ateş açan şahıs devriye atan polis ekiplerini görünce 01 US 950 plakalı otomobiline binip kaçmaya başladı.
Polis ekipleri otomobile 'dur' ihtarında bulundu ancak şahıs kaçmaya devam etti. Yaklaşık 2 kilometre kaçan ismi öğrenilemeyen şahıs Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı.
Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA
Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Seyhan İlçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde elinde tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Havaya hedef gözetmeksizin ateş açan şahıs devriye atan polis ekiplerini görünce 01 US 950 plakalı otomobiline binip kaçmaya başladı.
Polis ekipleri otomobile 'dur' ihtarında bulundu ancak şahıs kaçmaya devam etti. Yaklaşık 2 kilometre kaçan ismi öğrenilemeyen şahıs Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı.
Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA
Kaynak: İHA
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