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Havaya ateş açan magandalar yakalandı

Gaziantep'te havaya ateş açan ve bir kadının da yaralanmasına neden olan 2 maganda yakalandı.

26.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:39Havaya ateş açan magandalar yakalandı
'te havaya ateş açan ve bir kadının da yaralanmasına neden olan 2 maganda yakalandı.

Olay, ilçesi 8 Şubat Mahallesinde 4 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirsiz 2 kişi rast gele havaya ateş ederek kaçtı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın maganda kurşunuyla yaralandı. Olayın ardından harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli suç aletleri olan tüfek ve silah ile birlikte yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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