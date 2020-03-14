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HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA'da seyir halindeki otomobilden tabancayla havaya ateş açan şüpheli, kendisini fark polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

14.03.2020 05:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 05:51
HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA'da seyir halindeki otomobilden tabancayla havaya ateş açan şüpheli, kendisini fark polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polisler, 01 US 950 plakalı lüks bir otomobilden havaya tabancayla ateş açıldığını fark etti. Otomobili durdurmak isteyen polislerin ihtarına aldırmayan sürücü, kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobil, Turhan Cemal Beriker ve Atatürk Caddesi'nin kesiştiği kavşakta durdurularak sürücü yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, havaya ateş açtığı tabancaya da el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otomobilden görüntü

Polislerden görüntü

Polislerin otomobilde arama yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Reşatbey Mahallesi, Polis, Güncel

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