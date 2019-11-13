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Havaya ateş eden şarkıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Niğde'de katıldığı asker uğurlama eğlencesinde havaya ateş eden şarkıcı Fatih Bulut hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

13.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:00Havaya ateş eden şarkıcı hakkında soruşturma başlatıldı
'de katıldığı asker uğurlama eğlencesinde havaya ateş eden şarkıcı Fatih Bulut hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "sanal devriye" ve sosyal medya araştırmalarında, şarkıcı Fatih Bulut'un kent merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, konuyla ilgili adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan gerekli tahkikata başlandığı kaydedildi.
Şarkıcı Fatih Bulut'un havaya ateş ettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki çekmişti.

Fatih Bulut, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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