Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mart günü saat 06.00'dan itibaren havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' isteneceğini açıkladı.

28.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:40
Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mart günü saat 06.00'dan itibaren havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' isteneceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ile mücadele için alınan yeni tedbiri sosyal medya hesabı Twitter 'dan açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımla 29 Mart günü saat 06.00 itibariyle havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' isteneceğini duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29 Mart 2020 tarihi ve saat 06: 00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Twitter, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı
Türkiye’de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı
Virüsü yenen İstanbul’daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Trabzon’da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:27: Kaçak avlanan 6 kişi suçüstü yakalandı - Haber 20:27: İstanbul'da jandarmadan sıkı denetim - Haber 20:26: Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi - Haber 20:25: Rusya'da 1 Nisan'dan itibaren internet ücretsiz olacak - Haber 20:24: Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Ali Dede'nin odunlarını kırdı - Haber 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber