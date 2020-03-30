Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

HAVELSAN, Ulak Haberleşme AŞ'ye ortak oldu

Savunma ve bilişim sektörünün yazılım tabanlı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren HAVELSAN, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'den aldığı yüzde 25 hisse ile yeni nesil haberleşme teknolojilerine ilişkin çalışmalar yapan Ulak Haberleşme AŞ'ye (ULAK AŞ) ortak oldu.

30.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:12
HAVELSAN, Ulak Haberleşme AŞ'ye ortak oldu
Savunma ve bilişim sektörünün yazılım tabanlı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren HAVELSAN, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'den aldığı yüzde 25 hisse ile yeni nesil haberleşme teknolojilerine ilişkin çalışmalar yapan Ulak Haberleşme AŞ'ye (ULAK AŞ) ortak oldu.
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil haberleşme teknolojilerinin başlangıçta çok fazla donanım tabanlı iken bu durumun giderek değiştiğini ve 5G ile birlikte donanımın standart hale gelip, esas işlerin yazılımlarla yürütüldüğü bir aşamaya gelindiğini söyledi.
Yeni nesil haberleşme teknolojilerinin altyapılarının artık donanımdan ziyade yazılım ağırlıklı hale geldiğini vurgulayan Atalay, "Bu da doğal olarak yazılım yoğun teknolojiler geliştirmek üzere kurulmuş HAVELSAN'ın ilgi alanına kendiliğinden girmiş oldu." dedi.
Daha önce Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi bünyesinde 14-15 firmanın yerli 5G teknolojileri geliştirmek üzere bir araya geldiğini hatırlatan Atalay, yazılım temelli ürünler geliştirmeleri ve diğer firmaların yaptığı çalışmaları koordine etmeleri amacıyla davet aldıklarını, bu şekilde çalışmalara dahil olduklarını bildirdi.
Böylece 5G'nin şirket için yeni bir faaliyet alanı haline geldiğini belirten Atalay, şöyle konuştu:
"ULAK AŞ'nin 5G'ye yönelik takım çalışmaları ve planları vardı. 5G konusunda çalışan dünya üzerinde en fazla 5 ülke varken sadece ülkemizde 2 ayrı yapının çalışması anlaşılabilir değildi. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, mükerrer işlerin ortadan kalkması için 2 grubun birlikte çalışması gerekiyordu. Bu 2 grubun çalışmalarını koordinasyon ve entegrasyon görevi HAVELSAN'a verildi. Böyle olunca doğal olarak ULAK AŞ'deki çalışmaların da içinde yer alan bir konuma geldik. Bunun uzantısı olarak da şirketin yüzde 25 hissesini satın aldık. Böylece Türkiye'de 2 ayrı yapı tarafından sürdürülen 5G haberleşme teknolojileri çalışmaları HAVELSAN bünyesinde tek yapıda birleşmiş oldu. İleride yapacağımız çalışmalarla iki yapıyı fiilen de bir araya getirmeyi hedefliyoruz."
"Bizimle örtüşen çok tarafı var"
Yeni nesil haberleşme şebekelerinin "kor" denilen merkezi yazılımlarında olmaya devam edecekleri bilgisini veren Atalay, şunları kaydetti:
"Yapılan çalışmalarda ortaya çıkacak ürünler bizim zaten diğer faaliyet alanlarımızda da kullandığımız ürün ve teknolojiler olacak. Sanallaştırmaya, haberleşmenin yönetilmesine ilişkin teknolojiler, haberleşme şebekeleri üzerinden verilen bazı hizmetlere ilişkin ürün ve çözümler zaten başka amaçlarla kullanacağımız ve kullandığımız çözüm ve ürünler olacak. O yüzden de bizimle çok örtüşen tarafı var. Bu 5G ile bitecek bir şey değil, bundan sonra yeni nesil haberleşmeyle ilgili çalışmaları takip edeceğiz. Etkinlik ve faaliyet alanlarımızla ilgili kısımlarının da içinde olacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››HAVELSAN, Ulak Haberleşme AŞ'ye ortak oldu - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Ekonomi
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Ekonomi
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Ekonomi
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek
Uzmanlar koronavirüse karşı ’Sarımsak tüketin’ dedi, fiyatlar uçtu Ekonomi
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar uçtu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Ekonomi
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:06: İnsansız Hava Aracı(İHA) ve pilot sayısında rekor artış - Ekonomi 11:58: TZOB'dan çiftçiler için Kovid-19 çağrısı - Ekonomi 11:52: Özel servislerde yüzde 50 azalma - Ekonomi 11:52: Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı - Ekonomi 11:50: Honda'ya Red Dot'tan 3 ödül - Ekonomi 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:41: Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak - Ekonomi 11:31: Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi - Ekonomi 11:27: İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek - Ekonomi 11:18: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:54: Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek - Ekonomi 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber