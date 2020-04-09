Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Havra Sokağı'nda virüse geçit yok

Konak Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kemeraltı Çarşısı'nın en işlek sokağı olan Havra Sokağı'nın giriş ve çıkışında bariyerli denetim uygulamasına geçti.

09.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:28
Havra Sokağı'nda virüse geçit yok
Konak Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kemeraltı Çarşısı'nın en işlek sokağı olan Havra Sokağı'nın giriş ve çıkışında bariyerli denetim uygulamasına geçti.

Kemeraltı Çarşısı'nda, taze gıda ve balık denince akla ilk gelen yer olan Havra Sokağı'nın giriş ve çıkışlarında bariyerli denetim uygulaması başladı. Konak Belediyesinin salgın önlemleri kapsamında başlatılan uygulama ile Havra Sokağı'nda güvenli alışveriş ortamı sağlanarak esnafın ve vatandaşın sağlığı için önlemler artırıldı. Konak'taki pazaryerlerinde olduğu gibi Havra Sokağı'na giriş çıkışlar da bariyer sistemi ile kontrol altına alındı.

Maske ve dezenfektanı da hazır bulunduruyorlar

Özellikle evleri yakın civarda olup alışverişte Havra Sokağı'nı tercih eden vatandaşın, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alışveriş yapabilmesi için Konak Belediyesinin zabıta ekipleri bir dizi önlem aldı. Öncelikle sokağa giriş çıkışların kontrol altına alınabilmesi ve aynı anda sokakta olan insan sayısının belli bir oranı aşmaması için bariyer uygulamasına geçildi. Sokağın ana girişleri ile ara sokaklara çıkan noktalarına demir bariyerler koyuldu. Havra Sokağı'nın kapıları niteliğindeki bariyerlerin başında duran zabıta personeli ise alışverişe gelen vatandaşların giriş ve çıkışı sırasında maske ve dezenfektanı da hazır bulunduruyor.

Havra esnafı kurallara uyuyor

Havra Sokağı'nda alınan önlemlerin yanı sıra zabıta ekipleri sokak esnafına da dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilgi verdi. Maske ve eldiven kullanımı konusunda taviz verilmemesini isteyen zabıta; ellerin sık yıkanması, ürünlerin elle seçtirilmemesi, sosyal mesafenin korunması gibi önlemlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca Havra Sokağı'nın her gün en geç 19.00'da kapanacağı kararı da hatırlatıldı. Havra Sokağı'nın ekmek kapıları olduğunu dile getiren esnaf da kurallara harfiyen uyacaklarının sözünü verdi.

#EvdeKal Konak

Zabıta personeli, esnafla beraber vatandaşı da bilgilendiriyor. Zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiği vatandaşa hatırlatılırken, alışveriş sırasında uymaları gereken hijyen ve sosyal mesafe kuralları da anlatılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kemeraltı, Zabıta, Konak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Havra Sokağı'nda virüse geçit yok - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NY Times’tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı Haberler
NY Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı Haberler
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak Haberler
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye’den bahsetti? Çok kritik CHP detayı Haberler
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı

Son Dakika Güncel Haberleri

09:52: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haber 09:50: Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri - Haber 09:50: Başkan Yılmaz maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'e bağışladı - Haber 09:50: Atatürk Havalimanı içinde başlayan çalışmalar havadan fotoğraflandı - Haber 09:50: Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiği iddia edilen Tuna Görgünoğlu CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı - Haber 09:26: Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı - Haber 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:35: "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı - Haber 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin 07:34: Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler - Haber 04:54: Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber