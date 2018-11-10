Havran'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:05



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:05

Balıkesir'in Havran ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk' ü, aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde düzenlenen törenler ile anıldı.Anma programı 10 Kasım sabah saat 09: 00 da başladı. Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, kurum amirleri, vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda Atatürk Anıtına kaymakamlık ve belediye başkanlığı makamı çelenklerinin sunulmasından sonra saatler 09: 05'i gösterdiğinde hayat durdu ve tüm yurtta olduğu gibi Havran halkıda atanın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Akabinde söylenen İstiklal Marşı'nın ardından Havran Kültür Merkezinde Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu' nun hazırladığı duygu yüklü anma programına geçildi.Anma töreni çerçevesinde, Havran Kültür Merkezinde saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından, Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu Müdürü Yalçın Demir günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Program öğrencilerin hazırlamış oldukları oratoryo gösterisi, şiirlerin okunması ve piyes sunumuyla devam etti. Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sercan Sarı UNESCO'nun 1981 yılının Atatürk yılı olarak anılma hikayesini paylaştığı konuşmasını yaptıktan sonra okulun İngilizce öğretmeni Fatma Uyar, Beden Eğitim Öğretmeni Apturahman Beşbaş ve öğrencilerin hazırladıkları gösteri beğeniyle izlendi. Programın son kısmında Şehit Eyüp Karataş öğretmen ve öğrencilerinin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli anlarının fotoğraflarını canlandırdığı ve "yüreklerimize imzanı attın" kareografisi alkışlarla izlendi. Programın ardından 10 Kasım ile ilgili düzenlenen resim yarışmalarında, liseler arası dereceye giren öğrencilere ödülleri Havran Kaymakamı Şeref Aydın, ortaokullar arası dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilkokullar arası dereceye giren öğrencilere ise ödülleri Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu tarafından verildi. Program görevli öğrencilerin protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi ve resim yarışmasına katılan öğrencilerin resim sergisi gezildi. - BALIKESİR